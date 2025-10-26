Во Франции заявили о задержании двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра

Полицейские 25 октября вечером задержали двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.
«По нашим данным, двое преступников, участвовавших в этой краже мирового масштаба, были арестованы в субботу вечером», — говорится в публикации.
Уточняется, что одного из подозреваемых задержали в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль при попытке сесть на самолет до Алжира. По информации издания, второй преступник был арестован в районе Сена-Сен-Дени.
Тем временем британская газета The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к делу, заявила, что расследование громкого ограбления Лувра на £76 млн выявило признаки возможного внутреннего сотрудничества.
Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в «Галерею Аполлона» и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, экспонат обнаружили сломанным на улице. Злоумышленников разыскивают.
