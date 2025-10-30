В Одессе рабочие коммунальной службы начали заколачивать досками памятник поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники городской службы готовят деревянные щиты и устанавливают их рядом с монументом. Судя по всему, они приступили к его обшивке.

Издание напомнило, что этот памятник ранее стал предметом конфликта между украинским военным и мэром Одессы Геннадием Трухановым, впоследствии снятым с должности указом президента страны Владимира Зеленского.

18 октября сообщалось, что власти Украины признали Полтавскую битву и связанные с ней объекты культурного наследия пропагандой «российского империализма».

12 октября стало известно, что Институт национальной памяти Украины расширил список признанных «имперскими» русских писателей, поэтов и композиторов. Местным властям предложили демонтировать объекты, связанные с Михаилом Лермонтовым, Александром Грибоедовым, Иваном Буниным и другими.

Ранее в Кривом Роге демонтировали памятник Льву Толстому.