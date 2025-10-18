Власти Украины признали Полтавскую битву и связанные с ней объекты культурного наследия пропагандой «российского империализма». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой материалы украинского Института национальной памяти.

В соответствии с местным законодательством власти должны «декоммунизировать» любые объекты, связанные с исторической памятью о Полтавской битве.

25 февраля сообщалось, что в Полтаве демонтировали памятник российскому императору Петру І. В Полтаве также была демонтирована мемориальная доска в честь советского педагога и писателя Антона Макаренко с фасада одного из домов.

Полтавская битва — генеральное сражение Северной войны между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией под командованием шведского короля Карла XII, которое состоялось в 1709 году. Разгром шведской армии привел к перелому в Северной войне в пользу России и в результате к ее победе в конфликте.

Ранее на Украине назвали Бородинскую битву пропагандой «российского империализма».