Дуров сообщили, что выкупил бы украденные из Лувра драгоценности

Дуров готов выкупить украденные из Лувра драгоценности и отдать в Абу-Даби

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров купил бы украденные из парижского музея Лувр драгоценности, чтобы передать их в Лувр Абу-Даби. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Х.

«С радостью выкуплю украденные драгоценности и передам их обратно в Лувр. Я, конечно, имею в виду Лувр Абу-Даби», — написал Дуров, отметив, что никто не ворует из Лувра Абу-Даби.

По словам предпринимателя, его совершенно не удивило ограбление парижского музея.

«Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным», — добавил он.

Лувр Абу-Даби — художественный музей, открывшийся в 2017 году. В его коллекцию вошли экспонаты различных эпох и цивилизаций, в том числе картины Леонардо да Винчи, Пикассо, Гогена, Мане, Магритта, Беллини.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в галерею Аполлона и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, которая лежала сломанной на улице. Злоумышленников разыскивают.

Один из украденных экспонатов — подвязка императрицы Евгении де Монтихо. Музей приобрел ее за €6,72 млн. В списке пропавших предметов, который составило французское министерство культуры, находятся также тиара, ожерелье и серьга, принадлежавшие поочередно голландской королеве Гортензии де Богарне и французской королеве Марии Амалии, изумрудное ожерелье и пара серег французской императрицы Марии-Луизы и «реликварная брошь».

