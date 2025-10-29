На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Критическая инфраструктура повреждена в городе Одесской области

В украинском Подольске повреждена критическая инфраструктура
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

В Подольске (предыдущее название Котовск) Одесской области повреждена критическая инфраструктура, жители города лишились электроэнергии и частично воды. Об этом пишет украинское издание «Общественное» со ссылкой на источники.

По данным компании «Укржелдорога», после инцидента были зафиксированы задержки в движении нескольких поездов в регионе.

На момент публикации власти Подольска не давали официальных комментариев относительно повреждений критической инфраструктуры.

В ночь на 29 октября украинское издание «Страна.ua» сообщало о том, что в Одессе прогремели несколько взрывов. На всей территории Одесской области была объявлена воздушная тревога.

27 октября британский журнал The Economist писал, что Россия начала реализацию стратегии по уничтожению электроэнергетики Украины в преддверии зимы. В материале отмечается, что цель массированных ударов по Украине со стороны Вооруженных сил РФ состоит в том, чтобы сделать участки на востоке страны непригодными для проживания, подорвать промышленность и «спровоцировать массовую эмиграцию и панику».

Ранее в Европе заговорили о «решающей зиме» для Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами