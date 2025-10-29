Критическая инфраструктура повреждена в городе Одесской области

В Подольске (предыдущее название Котовск) Одесской области повреждена критическая инфраструктура, жители города лишились электроэнергии и частично воды. Об этом пишет украинское издание «Общественное» со ссылкой на источники.

По данным компании «Укржелдорога», после инцидента были зафиксированы задержки в движении нескольких поездов в регионе.

На момент публикации власти Подольска не давали официальных комментариев относительно повреждений критической инфраструктуры.

В ночь на 29 октября украинское издание «Страна.ua» сообщало о том, что в Одессе прогремели несколько взрывов. На всей территории Одесской области была объявлена воздушная тревога.

27 октября британский журнал The Economist писал, что Россия начала реализацию стратегии по уничтожению электроэнергетики Украины в преддверии зимы. В материале отмечается, что цель массированных ударов по Украине со стороны Вооруженных сил РФ состоит в том, чтобы сделать участки на востоке страны непригодными для проживания, подорвать промышленность и «спровоцировать массовую эмиграцию и панику».

Ранее в Европе заговорили о «решающей зиме» для Украины.