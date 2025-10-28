В Европе заговорили о «решающей зиме» для Украины

Предстоящая зима может стать поворотной для Украины в конфликте, поэтому международная поддержка республики должна усилиться. Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, чьи слова приводит портал br.de.

Министр призвал союзников по НАТО оказать Украине «решительную поддержку».

«Эта зима имеет решающее значение. Украина должна оставаться способной защищаться», — сказал Вадефуль.

Как отмечается в материале, на прошлой неделе «коалиция желающих» обсуждала, как Европа может помочь Украине «пережить эту зиму». В связи с этим Вадефуль подчеркнул, что Украина может рассчитывать на Германию «в любой момент», поскольку она несет «особую ответственность».

До этого британский журнал The Economist писал, что Россия начала реализацию стратегии по уничтожению электроэнергетики Украины в преддверии зимы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам сферы энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Западе заявили об усилении наступления ВС РФ в Донбассе.