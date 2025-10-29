На юге Украины прогремели взрывы

В Одессе прогремели несколько взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В настоящее время на всей территории Одесской области объявлена воздушная тревога.

28 октября глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что предстоящая зима может стать поворотной для Украины в конфликте, поэтому международная поддержка республики должна усилиться.

27 октября британский журнал The Economist писал, что Россия начала реализацию стратегии по уничтожению электроэнергетики Украины в преддверии зимы. В материале отмечается, что цель массированных ударов по Украине со стороны Вооруженных сил РФ состоит в том, чтобы сделать участки на востоке страны непригодными для проживания, подорвать промышленность и «спровоцировать массовую эмиграцию и панику».

26 октября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина оказалась в тяжелом положении в преддверии зимы. Также он выразил уверенность, что отопительный сезон 2025–2026 годов станет самым сложным за последние годы. Причина заключается в массированных атаках на теплогенерирующие объекты Украины.

Ранее в России пообещали Украине удар «совершенно новым оружием».