На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На юге Украины прогремели взрывы

В Одессе раздались взрывы на фоне воздушной тревоги
true
true
true
close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Одессе прогремели несколько взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В настоящее время на всей территории Одесской области объявлена воздушная тревога.

28 октября глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что предстоящая зима может стать поворотной для Украины в конфликте, поэтому международная поддержка республики должна усилиться.

27 октября британский журнал The Economist писал, что Россия начала реализацию стратегии по уничтожению электроэнергетики Украины в преддверии зимы. В материале отмечается, что цель массированных ударов по Украине со стороны Вооруженных сил РФ состоит в том, чтобы сделать участки на востоке страны непригодными для проживания, подорвать промышленность и «спровоцировать массовую эмиграцию и панику».

26 октября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина оказалась в тяжелом положении в преддверии зимы. Также он выразил уверенность, что отопительный сезон 2025–2026 годов станет самым сложным за последние годы. Причина заключается в массированных атаках на теплогенерирующие объекты Украины.

Ранее в России пообещали Украине удар «совершенно новым оружием».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами