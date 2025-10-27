На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Россия начала операцию по погружению Украины во тьму

Economist: Россия проводит операцию по погружению Украины во тьму перед зимой
true
true
true
close
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Россия начала реализацию стратегии по уничтожению электроэнергетики Украины в преддверии зимы. Об этом пишет британский журнал The Economist.

«Кремлевская молниеносная операция по «затмению» Украины. Цель атак беспилотников с пикированием — разрушить энергосистему в преддверии зимы», — утверждает издание.

В материале отмечается, что цель массированных ударов по Украине со стороны ВС РФ состоит в том, чтобы сделать участки на востоке страны непригодными для проживания, подорвать промышленность и «спровоцировать массовую эмиграцию и панику».

На этом фоне украинская армия применила новые беспилотники с иностранными обозначениями для атак на Махачкалу. В результате ударов в столице Дагестана повреждены предприятие и коммерческие объекты. Еще один завод был атакован в Мордовии. Российские войска нанесли массированный удар по энергетике Украины, большинство регионов осталось без электроснабжения. В Киеве обломок БПЛА повредил дом депутата Верховной Рады. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был назван единственный способ полного уничтожения ВПК Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами