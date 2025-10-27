СМИ: Россия начала операцию по погружению Украины во тьму

Economist: Россия проводит операцию по погружению Украины во тьму перед зимой

Россия начала реализацию стратегии по уничтожению электроэнергетики Украины в преддверии зимы. Об этом пишет британский журнал The Economist.

«Кремлевская молниеносная операция по «затмению» Украины. Цель атак беспилотников с пикированием — разрушить энергосистему в преддверии зимы», — утверждает издание.

В материале отмечается, что цель массированных ударов по Украине со стороны ВС РФ состоит в том, чтобы сделать участки на востоке страны непригодными для проживания, подорвать промышленность и «спровоцировать массовую эмиграцию и панику».

На этом фоне украинская армия применила новые беспилотники с иностранными обозначениями для атак на Махачкалу. В результате ударов в столице Дагестана повреждены предприятие и коммерческие объекты. Еще один завод был атакован в Мордовии. Российские войска нанесли массированный удар по энергетике Украины, большинство регионов осталось без электроснабжения. В Киеве обломок БПЛА повредил дом депутата Верховной Рады. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

