На Украине вновь задержали митрополита канонической УПЦ

СБУ задержала митрополита УПЦ Арсения сразу после его выхода из СИЗО

Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Арсений (Яковенко) сразу после выхода из следственного изолятора был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает украинский Союз православных журналистов.

В публикации отмечается, что адвокатам удалось добиться освобождения архиерея под залог в 1 млн 514 тыс. гривен (2 млн 877 тыс. рублей). На решение суда во многом повлияло крайне плохое состояние здоровья митрополита.

Но сразу же после выхода из СИЗО архиерея увезли сотрудники СБУ по новому подозрению, которое ему объявили три недели назад.

30 июля стало известно, что бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон) предложил обменять арестованного наместника Святогорской лавры Украинской православной церкви митрополита Арсения.

Митрополит Арсений был задержан в апреле 2024 года. Священника подозревают в распространении сведений о перемещениях и позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Союза православных журналистов, митрополит просил ВСУ не препятствовать верующим посещать православный храм. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

