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Украинский епископ предложил обмен заключенного на Украине митрополита

Епископ предложил обмен заключенного на Украине наместника Святогорской лавры
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Святогорская Лавра

Бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон) предложил обменять арестованного наместника Святогорской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения (Яковенко). Об этом сообщает РИА Новости.

«Если, конечно, возможно было бы его обменять — это было бы, конечно, хорошо. Я думаю, это было бы нашим народом... воспринято «на ура», — предположил епископ Гедеон.

Митрополит Арсений был задержан в апреле 2024 года. Священника подозревают в распространении сведений о перемещении и позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным «Союза православных журналистов», митрополит просил ВСУ не препятствовать верующим посещать православный храм. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В июне суд в Днепропетровске оставил митрополита Арсения под стражей до конца июля, отказав ему в подаче апелляции.

Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав верующих на Украине. Патриарх Кирилл назвал «очередной карательной мерой» Киева арест митрополита Арсения.

Ранее Госслужба Украины потребовала от УПЦ разорвать все связи с РПЦ до 18 августа.

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