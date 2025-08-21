На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде указали на роль Зеленского в вывозе мощей из Киево-Печерской лавры

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский лично ответственен за гонения на УПЦ на Украине
Efrem Lukatsky/AP

Вывоз мощей из Киево-Печерской лавры и прочие случаи гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) являются следствием решений президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в интервью «Известиям» рассказал покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Гонение на УПЦ, уничтожение нашей церкви, уничтожение лавры сегодня, кощунские демонские действия по отношению к нашим святыням, к нашим святым и к нашим мощам — это дело рук лично Зеленского», — заявил паралментарий.

По его словам, Зеленский лично ответственен за происходящее в лавре, а также за прочие факты преследования верующих на Украине, в том числе за арест митрополита Арсения (Яковенко).

Депутат считает, что подобной политикой против УПЦ Зеленский стремится уничтожить основы украинского народа, хочет заставить людей забыть праздники и историю своей страны.

Дмитрук также предположил, что представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) могут собирать частички мощей в Лавре, облачения и драгоценности святых, которые потом попытаются продать.

В конце марта сообщалось, что в Киеве начался захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. По данным канала, правоохранители проникли внутрь монастыря, один из сотрудников заповедника был с болгаркой.

В Русской православной церкви допустили, что украинские власти могут вывезти за границу часть мощей после проверки сохранности останков.

Ранее на Украине пригрозили УПЦ судом в случае отказа разорвать связи с РПЦ.

Все новости на тему:
Новости Украины
