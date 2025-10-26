Кличко оценил ситуацию на Украине в преддверии зимы

Украина оказалась в тяжелом положении в преддверии зимы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он выразил уверенность, что отопительный сезон 2025–2026 годов станет самым сложным за последние годы. Причина заключается в массированных атаках на теплогенерирующие объекты Украины.

По мнению мэра столицы, из-за регулярных перебоев в подаче энергии и роста цен украинские заводы могут закрыться.

25 октября бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец в своих социальных сетях написала, что предстоящая зима будет самой тяжелой для страны по сравнению со всеми предыдущими. Как она отметила, это же касается и отопительного сезона.

В настоящее время даже в Киеве наблюдается сложная ситуация, подчеркнула экс-чиновница. Она добавила, что в большинстве регионов страны из-за повреждения энергетической инфраструктуры в дневное время действуют графики отключения света. Бывает, что люди сидят без света до 12 часов. При этом наиболее трудная ситуация фиксируется в Черниговской и Сумской областях, рассказала Буславец.

Ранее в Верховной раде спрогнозировали нехватку газа на Украине предстоящей зимой.