На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кличко оценил ситуацию на Украине в преддверии зимы

Мэр Киева Кличко назвал тяжелым положение Украины в преддверии зимы
close
РИА «Новости»

Украина оказалась в тяжелом положении в преддверии зимы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он выразил уверенность, что отопительный сезон 2025–2026 годов станет самым сложным за последние годы. Причина заключается в массированных атаках на теплогенерирующие объекты Украины.

По мнению мэра столицы, из-за регулярных перебоев в подаче энергии и роста цен украинские заводы могут закрыться.

25 октября бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец в своих социальных сетях написала, что предстоящая зима будет самой тяжелой для страны по сравнению со всеми предыдущими. Как она отметила, это же касается и отопительного сезона.

В настоящее время даже в Киеве наблюдается сложная ситуация, подчеркнула экс-чиновница. Она добавила, что в большинстве регионов страны из-за повреждения энергетической инфраструктуры в дневное время действуют графики отключения света. Бывает, что люди сидят без света до 12 часов. При этом наиболее трудная ситуация фиксируется в Черниговской и Сумской областях, рассказала Буславец.

Ранее в Верховной раде спрогнозировали нехватку газа на Украине предстоящей зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами