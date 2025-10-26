В России обещали Украине удар «совершенно новым оружием»

Россия ответит «совершенно новым оружием» на потенциальные удары ракетами Tomahawk по своей территории, это оружие по силе может не уступать ядерному. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Ответить может совершенно новое оружие. У нас разрабатываются и совершенствуются различные системы, о которых мы еще не знаем», — отметил он.

Эксперт не исключил, что речь в таком случае пойдет о таком оружии, «которое, по разрушительной мощи не уступает ядерному». Но при этом не не будет негативных последствий ядерного взрыва.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что только Соединенные Штаты могут принимать решения о поставках Украине ракет Tomahawk, а у НАТО таких полномочий нет.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится получить ракеты Tomahawk от европейских стран, у которых есть в арсенале такое оружие.

В тот же день президент РФ Владимир Путин пообещал «ошеломляющий» ответ Киеву на возможное применение против РФ американских ракет Tomahawk.

Ранее в Европе забили тревогу после предупреждения Путина.