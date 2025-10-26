На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России обещали Украине удар «совершенно новым оружием»

Аналитик Кнутов: Россия ответит на ракеты Tomahawk совершенно новым оружием
true
true
true
close
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Россия ответит «совершенно новым оружием» на потенциальные удары ракетами Tomahawk по своей территории, это оружие по силе может не уступать ядерному. Об этом aif.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Ответить может совершенно новое оружие. У нас разрабатываются и совершенствуются различные системы, о которых мы еще не знаем», — отметил он.

Эксперт не исключил, что речь в таком случае пойдет о таком оружии, «которое, по разрушительной мощи не уступает ядерному». Но при этом не не будет негативных последствий ядерного взрыва.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что только Соединенные Штаты могут принимать решения о поставках Украине ракет Tomahawk, а у НАТО таких полномочий нет.

23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится получить ракеты Tomahawk от европейских стран, у которых есть в арсенале такое оружие.

В тот же день президент РФ Владимир Путин пообещал «ошеломляющий» ответ Киеву на возможное применение против РФ американских ракет Tomahawk.

Ранее в Европе забили тревогу после предупреждения Путина.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами