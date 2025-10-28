На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нижегородские полицейские установили подозреваемых в поджоге базовой станции

МВД: в Нижегородской области установили подозреваемых в поджоге базовой станции
true
true
true
close
Global Look Press

В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемых в поджоге базовой станции сотовой связи. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

В ведомстве рассказали: накануне в дежурную часть поступило сообщение о возгорании базовой станции. Следственно-оперативная группа в ходе осмотра установила, что дверца коммуникационного шкафа взломана и находящееся в нем оборудование имеет «следы термического воздействия».

«Сотрудники Центра по противодействию экстремизму, управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами районного отдела полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий установили магазин, в котором приобретен обнаруженный инструмент и легковоспламеняющаяся жидкость, а вместе с этим и покупателей товара», — говорится в публикации.

В МВД уточнили, что ими оказались двое местных жителей, местонахождение которых было установлено сотрудниками правоохранительных органов.

По предварительным данным, подозреваемые решились на поджог за обещанное неизвестными вознаграждение.

28 октября в Санкт-Петербурге задержали 22-летнего жителя Ленинградской области. Его подозревают в причастности к поджогу тепловоза на станции Ораниенбаум-1 с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Житель региона сделал это по указанию неустановленного куратора через мессенджер, подчеркнули в МВД.

Ранее в Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника МВД.

