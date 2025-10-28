На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника МВД

ФСБ: в Крыму предотвращен теракт в отношении высокопоставленного сотрудника МВД
true
true
true
close
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили теракт в отношении высокопоставленного сотрудника МВД. Об этом сообщает РИА Новости.

«Задержан 19-летний житель города Симферополя, гражданин РФ, завербованный противником посредством мессенджера Telegram», — рассказали в службе.

Уточняется, что молодой человек арендовал квартиру напротив дома правоохранителя, где организовал наблюдение. В ходе обыска у задержанного было обнаружено готовое к применению самодельное взрывное оружие с массой взрывчатого вещества более 400 г, которое он должен был заложить для подрыва под личный автомобиль сотрудника МВД.

По данным правоохранителей, после совершения теракта фигурант планировал выехать на постоянное место жительства в Европу.

Возбуждено уголовное дело по статьям приготовлении к теракту и незаконном хранении взрывчатых веществ. Уточняется, что фигурант признал вину. Он уже заключен под стражу.

15 октября сотрудники МВД задержали в аэропорту Сочи жителя Туапсе, который подозревается в вербовке россиян в террористическую организацию. По данным следствия, мужчина действовал по заданию иностранного куратора. С помощью интернете он искал людей и вовлекал их в противоправную деятельность. В ходе реализации плана ему удалось завербовать троих россиян, которые вместе с ним планировали покинуть Россию и направиться на территорию Украины через третьи страны.

Ранее в четырех регионах РФ задержали подростков по делам, связанным с терроризмом.

