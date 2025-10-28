В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге тепловоза на станции

МВД: задержан подозреваемый в поджоге тепловоза на станции Ораниенбаум-1

В Санкт-Петербурге задержали 22-летнего жителя Ленинградской области, который подозревается в причастности к поджогу тепловоза на станции Ораниенбаум-1. Об этом сообщили в Telegram-канале управления на транспорте МВД России по СЗФО.

По данным ведомства, подозреваемый с помощью легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог кабины маневрового тепловоза. Житель региона сделал это по указанию неустановленного куратора через мессенджер, подчеркнули в МВД.

«Следствием Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ «Террористический акт», — говорится в сообщении.

