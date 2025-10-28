На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге тепловоза на станции

МВД: задержан подозреваемый в поджоге тепловоза на станции Ораниенбаум-1
true
true
true
close
Shutterstock

В Санкт-Петербурге задержали 22-летнего жителя Ленинградской области, который подозревается в причастности к поджогу тепловоза на станции Ораниенбаум-1. Об этом сообщили в Telegram-канале управления на транспорте МВД России по СЗФО.

По данным ведомства, подозреваемый с помощью легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог кабины маневрового тепловоза. Житель региона сделал это по указанию неустановленного куратора через мессенджер, подчеркнули в МВД.

«Следствием Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ «Террористический акт», — говорится в сообщении.

7 октября в поселке Верхнеднепровский Смоленской области сотрудники полиции предотвратили попытку поджога административного здания. Инцидент произошел ночью. На месте задержали местную жительницу. По предварительным данным, она пыталась совершить поджог из хулиганских побуждений.

Ранее в Барнауле задержали сторонника террористов, который пытался сжечь храм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами