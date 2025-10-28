Суд в Баку продлил арест задержанным летом российским айтишникам

Суд в Баку продлил на три месяца срок содержания под стражей российским айтишникам, которых задержали еще летом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

По данным журналистов, один из заключенных, Илья Безуглый, попросил суд перевести его под домашний арест в связи с ухудшением здоровья, однако ему отказали. Родители других задержанных также не смогли добиться изменения меры пресечения.

Восемь россиян остаются под стражей в следственном изоляторе в поселке Кюрдаханы. Их обвиняют в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Мужчинам приносят воду только два раза в день. Им также не разрешают пользоваться чайниками или кипятильниками. Задержанные не критикуют еду, но им все равно передают фрукты, овощи и орехи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

25 октября из-под стражи был освобожден шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов, арестованный в Баку в июле. Ранее в РФ уже прибыл его коллега, глава редакции Игорь Картавых, которого отправили под арест вместе с Белоусовым. Картавых был освобожден 10 октября — практически сразу после встречи российского и азербайджанского президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. Как сообщали СМИ, решение об этом было принято накануне переговоров.

Ранее главу азербайджанской диаспоры Воронежа Юсифа Халилова отпустили из СИЗО.