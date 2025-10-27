Предпринимателя Халилова отпустили из-под стражи в Воронеже

Предпринимателя Юсифа Халилова, задержанного по делу о даче взятки, освободили из-под стражи в Воронеже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Даниила Дробышева.

Отвечая на вопрос агентства, юрист подтвердил, что Халилов действительно был освобожден из-под стражи.

Халилов был арестован в августе. Предпринимателю инкриминировали дачу взятки врачу в размере 330 тысяч рублей, за которую медработник помог сыну Халилова уклониться от призыва. По данным Telegram-канала Mash, часть суммы мужчина передал через посредника, а остальное — перевел на банковскую карту.

25 октября из-под стражи был освобожден шеф-редактор Sputnik Азербайджан Евгений Белоусов, арестованный в Баку в июле. Ранее в РФ уже прибыл его коллега, глава редакции Игорь Картавых, которого отправили под арест вместе с Белоусовым. Картавых был освобожден 10 октября — практически сразу после встречи российского и азербайджанского президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. Как сообщали СМИ, решение об этом было принято накануне переговоров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали сроки решения проблем между Россией и Азербайджаном.