В Баку освободили шеф-редактора «Sputnik Азербайджан». Он уже вылетел в Россию

Шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов, арестованный в Баку в июле, вылетел в Россию. Ранее в РФ уже прибыл его коллега, глава редакции Игорь Картавых, которого отправили под арест вместе с Белоусовым. Картавых был освобожден 10 октября — практически сразу после встречи российского и азербайджанского президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева. Как сообщали СМИ, решение об этом было принято накануне переговоров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов вылетел в Россию после освобождения из-под стражи в Баку. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Ранее, 10 октября, также был освобожден исполнительный директор «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых. Переговоры по этому вопросу велись, по данным «Коммерсанта», на уровне помощников президентов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков работал напрямую с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым, а решение об освобождении Картавых было принято накануне встречи Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе. 19 октября журналист вылетел в РФ.

Российская сторона, в свою очередь, также освободила одного из задержанных на территории России граждан Азербайджана. Mash писал, что это бывший руководитель Театра сатиры Мамедали Агаев. В РФ ему грозило до 10 лет лишения свободы по статье о мошенничестве в особо крупном размере, счета Агаева и его близких родственников уже были арестованы.

Задержание журналистов

30 июня МВД Азербайджана сообщило о проведении «операции» в офисе «Sputnik Азербайджан» в Баку, после чего связь с редакцией оборвалась. Полиция вызвала в офис всех сотрудников агентства, которые не находились на рабочем месте, и ограничила доступ в здания. Связаться с журналистами не могли ни их коллеги, ни российские дипломаты. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что посольство РФ проинформировало о происходящем МИД, МВД и СГБ Азербайджана, однако ответа не получило.

Впоследствии стало известно, что азербайджанские силовики задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова по обвинению в том, что они якобы являются «агентами ФСБ».

«Мы воспринимаем то, что происходит с нашим представительством в Баку, как несправедливость. <...> В редакцию заходят силовики Азербайджана и уводят руководство нашего подразделения как «сотрудников ФСБ» с заломленными руками и нагнутой головой, словно террористов. Выглядит все как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения», — комментировал задержание гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

1 июля Картавых и Белоусова арестовали на четыре месяца. Журналистам предъявили обвинения по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. 3 июля «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщил, что российский консул в Баку встретился с Картавых и Белоусовым.

«Они обеспечены медикаментами и питанием, чувствуют себя нормально, насколько это возможно в данной ситуации», — говорилось в публикации.

Обострение отношений РФ и Азербайджана

Задержание и арест журналистов происходили на фоне обострения российско-азербайджанских отношений. Помимо сотрудников «Sputnik Азербайджан», в Баку также были арестованы и другие россияне. В РФ в ответ на это лишили гражданства глав азербайджанских диаспор Подмосковья Эльшана Ибрагимова и Челябинской области Аршада Ханкишиева. Кроме того, в августе были арестованы глава диаспоры на Урале Шахин Шыхлински и его сын Мутвалы Шыхлински, а также глава азербайджанской диаспоры Воронежской области и владелец самого большого рынка Воронежа Юсиф Халилов.

Впоследствии президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал граждан страны быть готовыми к войне «в любой момент». Также он заявил, что Баку поддерживал территориальную целостность Украины с первых дней начала СВО, прокомментировал крушение самолета Embraer-190 компании «Азербайджанские авиалинии» и «необоснованные нападения на азербайджанцев в России».

«Азербайджан не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией и никогда не потерпит проявлений агрессии или неуважения», — отметил Алиев, добавив, что Баку «отвечает конструктивно и законно».

9 октября Алиев и Путин впервые в правительственной резиденции в столице Таджикистана. В рамках переговоров российский президент подробно изложил обстоятельства крушения самолета Embraer-190. Комментируя итоги встречи, Владимир Путин после отметил, что Россия и Азербайджан не испытывали кризиса межгосударственных отношений, это, скорее, был «кризис эмоций».

«Очень надеюсь, что мы эту страницу перевернули, пойдем дальше и без всяких осложнений будем развивать наши контакты и реализовывать те большие, действительно большие планы, которые есть у обеих стран и в логистике, и в промышленной кооперации, и, кстати говоря, в гуманитарной сфере тоже», — добавил президент РФ.