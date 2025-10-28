На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Red Wings опровергла данные о тысячах застрявших во Вьетнаме туристов

Red Wings опровергла сообщение о неисправности двух лайнеров во Вьетнаме
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Авиакомпания Red Wings опровергает информацию, распространенную в СМИ и Telegram-каналах, о якобы тысячах туристов, застрявших во Вьетнаме из-за поломки самолетов Boeing-777. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании, поступившем в «Газету.Ru».

Согласно заявлению, в октябре Red Wings производила замену нескольких компонентов на самолетах этого типа и проводила техническую проверку самолетов, в связи с чем была вынуждена скорректировать расписание рейсов, о чем вместе с туроператорами предупредила пассажиров.

«Все пассажиры были обеспечены питанием, напитками и номерами в гостиницах. Часть пассажиров была размещена в гостиницах за счет авиакомпании. Так обязана поступить каждая ответственная авиакомпания», — отметили в Red Wings.

По словам представителя компании, сейчас во Вьетнаме находятся 412 пассажиров, которые вылетят рейсом в 22:00 по мск.

«Мы выполняем рейсы, только удостоверившись в полной технической исправности лайнера. Безопасность полетов — наш безусловный приоритет», — добавили в компании.

Там отметили, что Red Wings приносит извинения пассажирам за неудобства и «просит с пониманием отнестись к причине переносов рейсов».

До этого сообщалось, что поломка самолета Red Wings во Вьетнаме привела к тому, что тысячи россиян не смогли вовремя вылететь из страны и были вынуждены продлевать отпуск за свой счет из-за неявки на работу.

Ранее грузовой самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Гонконга и упал в море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами