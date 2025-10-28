Red Wings опровергла данные о тысячах застрявших во Вьетнаме туристов

Red Wings опровергла сообщение о неисправности двух лайнеров во Вьетнаме

Авиакомпания Red Wings опровергает информацию, распространенную в СМИ и Telegram-каналах, о якобы тысячах туристов, застрявших во Вьетнаме из-за поломки самолетов Boeing-777. Об этом говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании, поступившем в «Газету.Ru».

Согласно заявлению, в октябре Red Wings производила замену нескольких компонентов на самолетах этого типа и проводила техническую проверку самолетов, в связи с чем была вынуждена скорректировать расписание рейсов, о чем вместе с туроператорами предупредила пассажиров.

«Все пассажиры были обеспечены питанием, напитками и номерами в гостиницах. Часть пассажиров была размещена в гостиницах за счет авиакомпании. Так обязана поступить каждая ответственная авиакомпания», — отметили в Red Wings.

По словам представителя компании, сейчас во Вьетнаме находятся 412 пассажиров, которые вылетят рейсом в 22:00 по мск.

«Мы выполняем рейсы, только удостоверившись в полной технической исправности лайнера. Безопасность полетов — наш безусловный приоритет», — добавили в компании.

Там отметили, что Red Wings приносит извинения пассажирам за неудобства и «просит с пониманием отнестись к причине переносов рейсов».

До этого сообщалось, что поломка самолета Red Wings во Вьетнаме привела к тому, что тысячи россиян не смогли вовремя вылететь из страны и были вынуждены продлевать отпуск за свой счет из-за неявки на работу.

Ранее грузовой самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Гонконга и упал в море.