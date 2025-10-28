На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне застряли во Вьетнаме из-за проблем с самолетом Red Wings

Тысячи российских туристов застряли во Вьетнаме из-за поломки самолета Red Wings
Максим Блинов/РИА Новости

Поломка самолета Red Wings во Вьетнаме привела к тому, что тысячи россиян не смогли вовремя вылететь из страны и были вынуждены продлевать отпуск за свой счет из-за неявки на работу. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, российские туристы столкнулись с постоянными отменами и переносами времени вылета самолета Red Wings из Нячанга в Москву. В итоге рейсы, которые должны были быть отправлены 26 октября, планируются к вылету 28 октября, а рейсы с 27 октября обещают отправить 29 октября.

Туристы рассказали, что причиной задержки стала поломка двух из трех дальнемагистральных бортов авиакомпании Red Wings, которые выполняли дальние рейсы. Спасти ситуацию пытается единственный борт.

Согласно официальной версии авиакомпании, причиной задержек стала производственная необходимость. В компании Red Wings отметили, что были вынуждены провести дополнительный техосмотр лайнера, а пассажирам продлили проживание в их гостиницах за счет авиакомпании.

Ранее летевший из Вьетнама в Москву самолет вернулся в аэропорт вылета из-за неполадки.

