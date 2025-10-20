На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Грузовой Boeing 777 упал в море

Грузовой самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Гонконга и упал в море
true
true
true
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Грузовой самолет Boeing 777 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Гонконга, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, инцидент произошел утром в понедельник при посадке рейса из Дубая. Самолет столкнул в воду транспортное средство, в котором находились два человека.

Один из них погиб, второй был доставлен в больницу с неизвестным состоянием. Четыре члена экипажа воздушного судна не пострадали.

Северная взлетно-посадочная полоса аэропорта временно закрыта для проведения расследования обстоятельств происшествия.

В сентябре в Иркутске у самолета, выполнявшего рейс Иркутск–Бодайбо, во время разгона по взлетно-посадочной полосе возникли технические неисправности. В связи с этим воздушное судно вернулось на стоянку. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в аэропорту Якутска у самолета сломались шасси при посадке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами