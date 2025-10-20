Грузовой Boeing 777 упал в море

Грузовой самолет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Гонконга и упал в море

Грузовой самолет Boeing 777 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Гонконга, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, инцидент произошел утром в понедельник при посадке рейса из Дубая. Самолет столкнул в воду транспортное средство, в котором находились два человека.

Один из них погиб, второй был доставлен в больницу с неизвестным состоянием. Четыре члена экипажа воздушного судна не пострадали.

Северная взлетно-посадочная полоса аэропорта временно закрыта для проведения расследования обстоятельств происшествия.

В сентябре в Иркутске у самолета, выполнявшего рейс Иркутск–Бодайбо, во время разгона по взлетно-посадочной полосе возникли технические неисправности. В связи с этим воздушное судно вернулось на стоянку. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в аэропорту Якутска у самолета сломались шасси при посадке.