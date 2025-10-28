Редактор Ura.ru Аллаяров не признал вину по делу о взятке

Журналист Аллаяров не признал вину по делу о взятке родному дяде

Редактор Ura.ru Денис Аллаяров не признал вину по делу о даче взятки своему дяде, бывшему главе угрозыска ОП №10 Андрею Карпову. По словам журналиста, он не передавал родственнику никаких денег и готов в деталях объяснить свою позицию.

«Повторяю, что я вину не признаю. Карпову никаких денег за совершение незаконных действий я не передавал. И более подробные пояснения я буду готов дать позже», — заявил Аллаяров во время заседания суда.

Защита журналиста просила провести следующее заседание 14 ноября, чтобы дать возможность одному из адвокатов пройти медицинское освидетельствование, однако суд назначили на 1 ноября. Там, как ожидается, будет допрошен Карпов.

В июне текущего года Аллаяров был арестован на два месяца, 15 октября дело журналиста поступило в суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Адвокат Аллаярова заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в даче взятки в виде перевода 20 тысяч рублей Карпову в обмен на получение оперативной сводки.

23 октября Верх-Исетский суд Екатеринбурга продлил арест журналиста на полгода.

Ранее суд конфисковал имущество бывшего главы Кавказского района Кубани.