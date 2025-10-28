Суд конфисковал имущество бывшего главы Кавказского района Кубани

Суд постановил изъять имущество бывшего главы Кавказского района Кубани Виталия Очкаласова. Об этом пишет «Кубань 24».

Чиновник был обвинен в коррупции.

По данным суда, на посту мэра Очкаласов незаконно приобрел значительное число коммерческих предприятий и осуществлял руководство ими. Среди присвоенных им фирм — ООО «Транспорт », ЗАО «Агрофирма «Дружба », ЗАО «Алексеетенгинское», ООО «Маяк Революции», ООО «Лосево», АО им. И. В. Мичурина, ОАО «Степное», ООО «Юг-Агропром», ООО «Агрофирма «Воздвиженская», ООО «Заречье», ООО «им. И. В. Мичурина», ООО «Мичурина» и ООО «Кубанская семечка». Выручку от незаконного управления предприятиями мужчина использовал для запуска новых проектов, которые записывались на его родственников.

В 2024 году у Очкаласова остановилось сердце во время пробежки. Кропоткинский городской суд постановил конфисковать имущество, записанное на его родных, среди которого 135 земельных участков суммарной площадью свыше 3 тыс. 209 га, а также 17 объектов недвижимости на сумму свыше 70 млн рублей. Попытки семьи Очкаласовых обжаловать это решение в Верховном суде увенчались провалом. Решение о конфискации было оставлено без изменения.

Ранее Генпрокуратура потребовала конфисковать активы экс-мэра Сочи на 1,6 млрд рублей.