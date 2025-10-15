На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дело редактора Ura.ru поступило в суд

Дело о даче взятки редактора Ura.ru Аллаярова поступило в суд
Ирина Семенова/РИА Новости

Дело журналиста Ura.ru Дениса Аллаярова поступило в суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Уголовное дело в отношении редактора Ura.ru Дениса Аллаярова поступило для рассмотрения по существу в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга», — говорится в сообщении.

В июне текущего года Аллаяров был арестован на два месяца.

29 сентября срок его заключения под стражей продлили до 27 октября. Адвокат журналиста заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в даче взятки в виде перевода 20 тысяч рублей своему дяде — полицейскому Андрею Карпову — в обмен на получение оперативной сводки.

По данным Ura.ru, своим родственникам Карпов признался, что его уговорили дать ложные показания в отношении Аллаярова в обмен на смягчение наказания в отношении него. Мужчину якобы заверили, что его племянник не пострадает — не будет взят под стражу и в итоге получит лишь условный срок.

Аллаяров считает, что его оговорили, чтобы следователи получили основания для проведения следственных действий в отношении Ura.ru.

Ранее в Красноярске экс-полицейский получил тюремный срок за продажу служебных данных.

