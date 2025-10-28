На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Львовской области задержали бывшего главу «Укрэнерго»

Во Львовской области задержан экс-глава «Укрэнерго» Кудрицкий по делу о хищениях
true
true
true
close
Volodymyr Kudrytskyi/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Правоохранители задержали во Львовской области бывшего главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого по делу семилетней давности. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По информации следствия, Кудрицкий и арестованный бизнесмен Игорь Гринкевич могли завладеть средствами госкомпании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы в 2018 году.

До этого сообщалось, что в доме экс-главы «Укрэнерго» прошли обыски. Следственные действия проводились по факту злоупотребления Кудрицким служебным положением и завладением средствами государственной компании. Речь идет о завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей.

Кудрицкий занимал пост главы «Укрэнерго» с 2020 по 2024 год, его уволили год назад.

В ноябре прошлого года сообщалось, что экс-глава компании «Укрэнерго» уехал в Польшу. По имеющимся данным, отъезд Кудрицкого может быть связан с делом по предполагаемой краже из «Укрэнерго» 1,4 млрд грн в первые месяцы украинского конфликта.

Ранее Кудрицкий раскритиковал власти Украины за неверные шаги в энергетике.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами