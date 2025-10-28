Во Львовской области задержали бывшего главу «Укрэнерго»

Во Львовской области задержан экс-глава «Укрэнерго» Кудрицкий по делу о хищениях

Правоохранители задержали во Львовской области бывшего главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого по делу семилетней давности. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По информации следствия, Кудрицкий и арестованный бизнесмен Игорь Гринкевич могли завладеть средствами госкомпании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы в 2018 году.

До этого сообщалось, что в доме экс-главы «Укрэнерго» прошли обыски. Следственные действия проводились по факту злоупотребления Кудрицким служебным положением и завладением средствами государственной компании. Речь идет о завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей.

Кудрицкий занимал пост главы «Укрэнерго» с 2020 по 2024 год, его уволили год назад.

В ноябре прошлого года сообщалось, что экс-глава компании «Укрэнерго» уехал в Польшу. По имеющимся данным, отъезд Кудрицкого может быть связан с делом по предполагаемой краже из «Укрэнерго» 1,4 млрд грн в первые месяцы украинского конфликта.

Ранее Кудрицкий раскритиковал власти Украины за неверные шаги в энергетике.