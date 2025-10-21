В доме экс-главы «Укрэнерго» Кудрицкого проходят обыски

Детективы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины проводят обыски в доме экс-руководителя национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Об этом пишет «Украинская правда».

Издание отмечает, что следственные действия проводятся по факту злоупотребления Кудрицким служебным положением и завладением средствами государственной компании. Речь идет о завышении объемов рубки леса и стоимости подрядных работ при прокладке энергомагистралей.

Кудрицкий занимал пост главы «Укрэнерго» с 2020 по 2024 годы.

В ноябре прошлого года сообщалось, что обвиняемый на Украине в коррупции экс-глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий уехал в Польшу. По имеющимся у издания данным, отъезд Кудрицкого может быть связан с делом по предполагаемой краже из «Укрэнерго» 1,4 млрд грн в первые месяцы украинского конфликта.

До этого Кудрицкий раскритиковал власти Украины за политизацию работ по восстановлению энергосети страны и их неверное планирование.

Ранее на Украине конфисковали активы «российского сенатора».