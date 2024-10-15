Экс-глава «Укрэнерго» раскритиковал власти Украины за неверные шаги в энергетике

Бывший руководитель компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий раскритиковал власти Украины за политизацию работ по восстановлению энергосети страны и их неверное планирование. Об этом пишет New York Times.

По словам Кудрицкого, который был уволен с должности в сентябре, он выступал за строительство десятков небольших частных электростанций по всей стране, чтобы сделать систему менее уязвимой для любой отдельной атаки.

Это противоречило позиции министра энергетики Украины Германа Галущенко, который выступал за большую централизацию в государственных компаниях. В результате необходимое время было упущено и к тому времени, когда правительство Украины приняло план по децентрализации своей энергосистемы (это произошло в середине июля) эксперты и дипломаты заявили, что уже поздно.

24 сентября бывший руководитель «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет поставить энергетическую систему страны под свой прямой контроль.

Кудрицкий был уволен 2 сентября. Комментируя это событие, депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что причиной увольнения стало желание некоторых высокопоставленных чиновников взять под свой контроль все финансовые потоки.

Ранее власти Украины заявили об уничтожении 90% тепловой электрогенерации в стране.