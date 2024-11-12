Бывший глава «Укрэнерго» уехал с Украины после обвинения в коррупции

Обвиняемый на Украине в коррупции экс-глава компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий уехал в Польшу. Об этом сообщает украинское агентство «Инсайдер».
«Появилась информация, что экс-глава Укрэнерго Кудрицкий сбежал с Украины», — говорится в сообщении издания.
Как сообщается, 26 октября экс-глава компании пересек границу с Польшей.
По имеющимся у издания данным, отъезд Кудрицкого может быть связан с делом по предполагаемой краже из «Укрэнерго» 1,4 млрд грн в первые месяцы украинского конфликта.
В июле Кудрицкий стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Кудрицкому вменяют легализацию средств, которые он получил преступным путем.
Агентство УНИАН также утверждало, что главу госкорпорации Украины обвиняют в злоупотреблении служебным положением и в получении неправомерной выгоды.
По этим обвинениям Кудрицкому грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее экс-глава «Укрэнерго» высказался о своем увольнении.