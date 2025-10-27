Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск воздушных судов

Росавиация: в аэропорту Калуги введены временные ограничения на полеты

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на полеты. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном в 20:26 мск.

Вечером 26 октября губернатор Калужской области сообщил об уничтожении в небе над регионом трех беспилотников. Дроны были сбиты на окраине Калуги и в Боровском и Малоярославецком муниципальных округах.

27 октября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что над территорией региона были сбиты 24 украинских дрона. Он уточнил, что в результате этой атаки никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

Утром в понедельник в Минобороны РФ сообщили, что за ночь дежурные средства противовоздушной ликвидировали 193 украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее в Донецкой народной республике перехватили дрон чешского производства, несший 100-килограммовую авиабомбу.