Калужская область подверглась налету БПЛА

Над Калужской областью сбили три беспилотника
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В небе над Калужской областью ликвидировано три дрона. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что их сбили на окраине Калуги и в Боровском и Малоярославецком муниципальных округах. По предварительной информации, обошлось без последствий. На места падения БПЛА прибыли сотрудники экстренных служб.

До этого российское Минобороны заявило, что российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за четыре часа уничтожили над тремя регионами страны 22 беспилотника ВСУ самолетного типа. С 16:00 до 20:00 над Белгородской областью ликвидировали 19 БПЛА, в Калужской области — два дрона, а на территории Московского региона — один.

На этом фоне в калужском аэропорту Грабцево второй раз за день ввели ограничения на движение самолетов. Мера была нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

Ранее ВСУ совершили повторную атаку на Белгородское водохранилище.

