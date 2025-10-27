На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ за ночь уничтожили почти две сотни украинских дронов

Минобороны: над регионами РФ в течение ночи сбили 193 украинских беспилотника
Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 193 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами РФ. Об этом сообщило российское министерство обороны в Telegram-канале.

Наибольшее количество дронов — 47 — перехватили в Брянской области. В Калужской области отразили атаку 42 беспилотников, в столичном регионе — 40. При этом 34 из этих летательных аппаратов направлялись в сторону Москвы.

Еще 32 цели уничтожили в Тульской области, 10 — в Курской области, семь — в Орловской области. В Воронежской и Ростовской областях нейтрализовали по четыре БПЛА, в Тамбовской и Оренбургской областях — по два. Единичные цели ликвидировали в Липецкой, Самарской и Белгородской областях.

Утром 27 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинский беспилотник атаковал микроавтобус с мирными жителями в поселке Погар. В результате шесть человек — пять пассажиров и водитель — получили ранения. Находившегося за рулем мужчину спасти не удалось, всех остальных оперативно доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее в Донецкой народной республике перехватили дрон чешского производства, несший 100-килограммовую авиабомбу.

Атаки БПЛА на Россию
