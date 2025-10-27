На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Тульской областью сбили еще 24 беспилотника

Миляев: еще 24 беспилотника сбиты над Тульской областью
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

За прошедшие несколько часов над Тульской областью были сбиты еще 24 беспилотника. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Подразделения ПВО Минобороны России в течение прошедшей ночи уничтожили еще 24 украинских беспилотника», — написал он.

В результате вражеских атак никто не пострадал, повреждений инфраструктуры также не зафиксировано.

Поздним вечером 26 октября Миляев также сообщал, что над регионом были сбиты восемь беспилотников.

Этой ночью столичный регион был атакован десятками вражеских беспилотников. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на подлете к городу в течение нескольких часов были сбиты 30 беспилотников.

До этого Минобороны РФ заявило, что российские силы ПВО за четыре часа уничтожили над тремя регионами страны 22 беспилотника ВСУ самолетного типа. С 16:00 до 20:00 над Белгородской областью ликвидировали 19 БПЛА, в Калужской области — два дрона, а на территории Московского региона — один.

Ранее губернатор Смоленской области рассказал об атаках беспилотников на регион.

