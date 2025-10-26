На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ДНР предотвратили атаку дрона со 100-килограммовой авиабомбой

ФСБ: в Иловайске перехватили чешский беспилотник со 100-килограммовой авиабомбой
true
true
true
close
Shutterstock

Вооруженные силы Украины пытались нанести удар по железнодорожной станции в Иловайске с помощью чешского ударного беспилотника, оснащенного авиабомбой массой около 100 килограммов. Об этом сообщили ТАСС в УФСБ по региону.

По данным ведомства, аппарат модели FP-2 перехватили средства радиоэлектронной борьбы.

После неудачной атаки украинская сторона направила к цели еще четыре БПЛА FP-1 с осколочно-фугасной нагрузкой. Ведомство сообщило, что и эти аппараты удалось нейтрализовать. Кроме того, система РЭБ сорвала попытку поражения электроподстанции в Волновахе и линий электропередачи в районе Докучаевска.

По официальным данным, всего за неделю в регионе было предотвращено 387 атак беспилотников, большая их часть — над Донецком и Макеевкой. Система «Купол Донбасса», на которую возложены эти функции, создана в республике при участии УФСБ и, как утверждается, в прошлом году подавила около 25 тыс. подобных атак.

В пресс-службе УФСБ России по ДНР сообщали, что в республике за минувшую неделю сорвали почти 400 атак украинских беспилотников, направленных против мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее над территорией России в течение ночи перехватили более 80 украинских БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами