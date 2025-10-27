На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Литве объявили о выделении премии за лучший проект защиты от метеозондов

Грикшас: €1 млн получит лучший проект защиты от метеозондов контрабандистов
Ints Kalnins/Reuters

Министерство экономики и инноваций Литвы объявило о выделении премии в размере €1 млн за лучший проект защиты от метеорологических зондов контрабандистов. Об этом сообщил заместитель министра экономики Эдвинас Грикшас, передает ТАСС.

Утверждается, что организаторы контрабанды из Белоруссии используют метеозонды для переброски сигарет. Воздушные шары угрожают безопасности полетов воздушных судов, добавил дипломат.

22 октября в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами, используемыми для контрабанды сигарет, литовская сторона направила Белоруссии официальную ноту протеста. Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что данные действия белорусской стороны являются грубым нарушением международного законодательства.

27 октября литовские власти закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. Ограничения ввели на неопределенное время.

Ранее более 1,6 тысячи фур скопилось на белорусско-литовской границе.

