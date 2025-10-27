В Литве объявили о выделении премии за лучший проект защиты от метеозондов

Министерство экономики и инноваций Литвы объявило о выделении премии в размере €1 млн за лучший проект защиты от метеорологических зондов контрабандистов. Об этом сообщил заместитель министра экономики Эдвинас Грикшас, передает ТАСС.

Утверждается, что организаторы контрабанды из Белоруссии используют метеозонды для переброски сигарет. Воздушные шары угрожают безопасности полетов воздушных судов, добавил дипломат.

22 октября в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами, используемыми для контрабанды сигарет, литовская сторона направила Белоруссии официальную ноту протеста. Министерство иностранных дел Литвы подчеркнуло, что данные действия белорусской стороны являются грубым нарушением международного законодательства.

27 октября литовские власти закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. Ограничения ввели на неопределенное время.

Ранее более 1,6 тысячи фур скопилось на белорусско-литовской границе.