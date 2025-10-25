На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более 1,6 тысячи фур скопилось на белорусско-литовской границе

Вильнюс заблокировал более 1,6 тысячи грузовиков на границе с Белоруссией
Виктор Толочко/РИА «Новости»

Более 1,6 тыс. грузовиков зарегистрированы в электронной очереди для выезда из Белоруссии в Литву в двух пунктах пропуска, работа которых была приостановлена Вильнюсом. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Белоруссии.

В ведомстве отметили, что литовская сторона заявила, что откроет пункты пропуска сегодня в 12.00.

Литва сегодня накануне закрыла последние действующие пункты пропуска на границе с Белоруссией. Речь идет о пунктах пропуска «Мядининкай» (сопредельный белорусский — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене ранее объявила, что правительство страны решило закрыть два последних действующих пункта пропуска на границе с Белоруссией. Она объяснила подобное решение инцидентом с метеозондами, которые, по утверждению властей прибалтийской республики, использовались для контрабанды сигарет из Белоруссии.

Ранее в Литве заявили о желании заболотить границу с Белоруссией.

