Литва выразила протест Белоруссии из-за метеозондов

Литва направила Белоруссии ноту протеста в связи с инцидентом с метеозондами
Depositphotos

Литва направила Белоруссии ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны метеорологическими зондами, которые используются для переправки в балтийскую республику контрабандных табачных изделий. Об этом сообщается на сайте МИД Литвы.

«В министерство был вызван временный поверенный в делах Белоруссии, которому вручена нота решительного протеста против повторяющихся и учащающихся нарушений воздушного пространства из соседней страны», — сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве Литвы отметили, что действия Белоруссии грубо нарушают нормы международного права. Вильнюс призвал Минск усилить контроль над своим воздушным пространством и предупредил, что в случае повторения подобных инцидентов Литва оставляет за собой право принять ответные меры.

22 октября стало известно, что аэропорт столицы Литвы приостановил работу из-за метеозондов, которые используются для нелегальной доставки товаров через государственную границу. Полеты самолетов приостановлены до отдельного заявления аэронавигационной службы.

Ранее Литва продлила ограничение полетов на границе до декабря.

