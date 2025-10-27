Литва вновь закрыла КПП на границе с Белоруссией

Литва на неопределенное время закрыла КПП на границе с Белоруссией

Литовские власти на неопределенное время закрыли два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Белоруссией. Об этом сообщил национальный центр управления кризисами, пишет ТАСС.

«Пограничные переходы в деревне Мядининкай и районном центре Шальчининкай закрыты на время, которое пока не установлено», — говорится в сообщении.

Данная мера регулярно применяется после вынужденного закрытия Вильнюсского международного аэропорта, сообщили в центре.

До этого премьер-министр Литвы Инга Ругинене объявила, что правительство страны решило закрыть два последних действующих пункта пропуска на границе с Белоруссией.

22 октября в связи с инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства Литвы метеорологическими зондами, используемыми для контрабанды сигарет, литовская сторона направила Белоруссии официальную ноту протеста.

Ранее Литва запретила полеты вдоль границы с Белоруссией.