Экономист назвал размер средней социальной пенсии в России

Гиринский: средняя социальная пенсия в России составляет 15,5 тысячи рублей
true
true
true
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Размер средней социальной пенсии в России сегодня составляет около 15,5 тысячи рублей. Об этом сообщил РИА Новости доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«На сегодняшний день средняя величина (социальной пенсии. — прим. ред.) колеблется в пределах 15,5 тысячи рублей, а ее вариации возможны с учетом региональных доплат», — сказал Гиринский.

Специалист пояснил, что социальная пенсия предоставляется россиянам, которые не наработали достаточное количество трудового стажа и пенсионных баллов.

Накануне депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что получить дополнительные средства и перерасчет пенсии по заявлению гражданина возможно, если у пенсионера присутствует трудовой стаж до 1997 года. По его словам, процесс не происходит автоматически.

Парламентарий подчеркнул, что откладывать обращение невыгодно, поскольку перерасчет производится с даты подачи документа.

Ранее в Госдуме призвали изменить расчет минимальной пенсии.

