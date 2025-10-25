На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали, как увеличить размер пенсии за стаж до 1997 года

Депутат Говырин: пересчет пенсии за стаж до 1997 года можно сделать по заявлению
true
true
true
close
Depositphotos

Получить дополнительные средства и перерасчет пенсии по заявлению гражданина возможно, если у пенсионера присутствует трудовой стаж до 1997 года. Об этом в интервью ТАСС заявил депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, процесс не происходит автоматически.

«Чтобы получить прибавку, нужно подтвердить трудовой стаж, который не отразился в системе индивидуального учета. До 1997 года данные о работе вносились не по взносам, а по документам предприятий: приказам, карточкам, табелям», — заявил депутат.

Говырин объяснил, что после перехода к страховой системе многие данные не перенесли, поэтому сделать перерасчет пенсии можно только по заявлению гражданина. Для начала нужно обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства и подать документы для учета дополнительных периодов стажа. Он рассказал, что к заявлению можно приложить трудовую книжку или архивные справки.

После проверки данных будет вынесено решение о перерасчете. В случае подтверждения, пенсионеру пересчитают страховые коэффициенты и увеличат размер пенсии. При этом размер повышения выплаты будет зависеть от количества подтвержденных лет и заработка за тот период.

Парламентарий подчеркнул, что откладывать обращение невыгодно, поскольку перерасчет производится с даты подачи документа.

До этого сообщалось, что депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается ввести прогрессивную шкалу доплат пенсионерам старше 70 лет.

Ранее стало известно, что часть пенсионеров получат пенсию за ноябрь досрочно.

