В Госдуме призвали изменить расчет минимальной пенсии

В России необходимо изменить подход к расчету минимального уровня пенсии – его следует производить на основе МРОТ, а не прожиточного минимума пенсионера, как это происходит на сегодняшний день. Соответствующий законопроект в Госдуму внес лидер партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Свою инициативу депутат объяснил тем, что величина прожиточного минимума пенсионера, как правило, значительно ниже, чем МРОТ. В результате расчет пенсии этот подход делает несправедливым, провоцируя социальное неравенство граждан, подчеркнул парламентарий.

До этого депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин в беседе с «Газетой.Ru» предложил повысить минимум до 35 тыс. рублей минимальный размер пенсии по старости. Это позволит повысить уровень жизни людей серебряного возраста — они смогут легче справляться с финансовым бременем, отказаться от работы после выхода на пенсию, подчеркнул он.

Никитин добавил, что в России проживает почти 41 млн пенсионеров, в том числе 8 млн продолжают работать. Неработающие пенсионеры в среднем получают от государства страховые выплаты в размере 25,8 тыс. рублей в месяц, работающие — около 22,1 тыс. рублей. При этом минимальный размер страховой пенсии по старости остается ключевым ориентиром для оценки достаточности выплат.

