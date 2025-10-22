На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали изменить расчет минимальной пенсии

Депутат Миронов призвал рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ
close
Depositphotos

В России необходимо изменить подход к расчету минимального уровня пенсии – его следует производить на основе МРОТ, а не прожиточного минимума пенсионера, как это происходит на сегодняшний день. Соответствующий законопроект в Госдуму внес лидер партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Свою инициативу депутат объяснил тем, что величина прожиточного минимума пенсионера, как правило, значительно ниже, чем МРОТ. В результате расчет пенсии этот подход делает несправедливым, провоцируя социальное неравенство граждан, подчеркнул парламентарий.

До этого депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин в беседе с «Газетой.Ru» предложил повысить минимум до 35 тыс. рублей минимальный размер пенсии по старости. Это позволит повысить уровень жизни людей серебряного возраста — они смогут легче справляться с финансовым бременем, отказаться от работы после выхода на пенсию, подчеркнул он.

Никитин добавил, что в России проживает почти 41 млн пенсионеров, в том числе 8 млн продолжают работать. Неработающие пенсионеры в среднем получают от государства страховые выплаты в размере 25,8 тыс. рублей в месяц, работающие — около 22,1 тыс. рублей. При этом минимальный размер страховой пенсии по старости остается ключевым ориентиром для оценки достаточности выплат.

Ранее в России оценили соотношение пенсий к зарплатам в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами