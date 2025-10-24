Часть пенсионеров получат пенсию за ноябрь досрочно

Пенсионеры, получающие выплаты через банк, получат пенсию за ноябрь досрочно из-за праздников. Это коснется тех россиян, кто обычно получает пенсию 3 и 4 ноября. Об этом сообщает Социальный фонд России, его цитирует ТАСС.

При этом остальные пенсионеры смогут получить выплаты в привычный срок — это касается граждан, пенсия которых поступает через «Почту России». В этом случае деньги начнут поступать с 3 ноября.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что пенсионерам, которые получают страховые выплаты, в декабре начислят двойную выплату: в начале декабря — страховую пенсию за декабрь, а в конце декабря — страховую пенсию за январь. Такой порядок связан с особенностями календаря: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го в России ожидаются праздничные и выходные дни, что влияет на сроки выплаты пособий и пенсий, уточнил эксперт.

