В России оценили соотношение пенсий к зарплатам в 2026 году

В 2026 году соотношение средней пенсии к средней зарплате составит от 23 до 25%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Так он прокомментировал статистику Росстата, согласно которой соотношение средних зарплат к средним пенсиям в 2025 году составило 24% — это минимум за последние 17 лет.

«Соотношение средней пенсии к средней зарплате, упавшее до 24% в первой половине 2025 года, сохранит тенденцию к снижению или останется на близком к этому минимуму уровне в 2026 году. Возможно, оно будет находиться в диапазоне 23—25%. Основанием для такого прогноза является сохранение структурных проблем и дисбаланса в темпах роста этих двух показателей. Средний размер пенсии, по некоторым оценкам, в 2026 году превысит 27 тыс. рублей. Однако при сохранении темпов роста зарплаты, которые в последние годы опережали индексацию пенсий, знаменатель (средняя зарплата) будет расти быстрее, чем числитель (средняя пенсия), что и приведет к дальнейшему сжатию коэффициента замещения», — отметил Трепольский.

По его словам, основная причина такого дисбаланса кроется в опережающем росте номинальных заработных плат, который во многом обусловлен острой нехваткой кадров на рынке труда. Трепольский пояснил, что работодатели вынуждены предлагать более высокие оклады для привлечения и удержания сотрудников. Индексация страховых пенсий хотя и происходит, но темпами, сдержанными рамками федерального бюджета, уточнил финансист. Они не поспевают за динамикой зарплат, подчеркнул Трепольский. Он добавил, что в расчет статистики по пенсиям включаются выплаты неработающим пенсионерам, индексируемые по инфляции, в то время как работающим пенсионерам индексация не проводилась в течение длительного периода (2016—2024 годы). Это также тянет вниз средний показатель, пояснил финансист. Кроме того, рост числа получателей социальных пенсий, которые значительно ниже средних, усугубляет эту статистическую картину, посетовал Трепольский.

Снижение соотношения средних пенсий к средним зарплатам до 24% эксперт назвал тревожным сигналом. По словам Трепольского, это означает, что для подавляющего большинства граждан переход на пенсию сопряжен с резким и драматическим падением уровня жизни. Показатель в 24% значительно ниже уровня в 40%, рекомендованного Международной организацией труда (МОТ), уточнил эксперт. Социальные последствия этого — рост бедности среди пожилого населения, повышение их зависимости от поддержки родственников и рост социальной напряженности, подчеркнул финансист.

«Переход этого показателя к росту, а тем более к резкому росту на 10 процентных пунктов (п.п.), что означало бы возвращение к уровню около 34%, крайне маловероятен в ближайшей перспективе и требует системных, масштабных и, возможно, политически сложных решений», — констатировал Трепольский.

По его мнению, такой резкий рост мог бы быть спровоцирован лишь следующими факторами:

— Принятие политического решения о форсированной индексации пенсий. Это потребовало бы значительного увеличения трансфертов в Социальный фонд России из федерального бюджета, то есть существенных финансовых вливаний, чтобы индексация пенсий на протяжении нескольких лет опережала рост зарплат.

— Возобновление полной индексации пенсий работающим пенсионерам (если это произойдет в 2026 году и далее) с учетом пропущенных периодов, что моментально увеличит среднюю пенсию.

— Резкое замедление или стагнация роста заработных плат в сочетании с плановой индексацией пенсий. Однако это макроэкономически нежелательный сценарий, так как он свидетельствует о замедлении экономического роста.

Таким образом, без целенаправленного политического решения, направленного на приоритетное повышение пенсионных выплат, или без кардинального изменения макроэкономической конъюнктуры показатель, скорее всего, будет либо медленно снижаться, либо стагнировать на низком уровне, заключил финансист.

За первые шесть месяцев 2025 года средний заработок россиян достиг 96 тыс. рублей, а пенсии — 23 тыс., написала газета «Известия» со ссылкой на данные Росстата 10 октября. Так, выплаты пожилым гражданам составили только 24% от уровня зарплат.

