Адвокат Шабутдинова назвал запрошенный восьмилетний срок чрезмерно суровым

Защита блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова считает запрошенный государственным обвинением восьмилетний срок лишения свободы чрезмерно суровым наказанием. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Калой Ахильгов.

В ходе судебных прений представители обвинения просили назначить Шабутдинову восемь лет колонии общего режима со штрафом более 15 млн рублей.

«Запрошенный срок мы считаем чрезмерно суровым. При признании вины и возмещении ущерба, на наш взгляд, это является чрезмерно суровым», — заявил Ахильгов.

Адвокат также отметил, что при вынесении приговора следует учитывать наличие арестованного имущества, за счет которого может быть возмещен ущерб.

«Мы все-таки рассчитываем, что приговор будет более мягким и приемлемым», — добавил он.

Уголовное дело, по которому проходит Шабутдинов, насчитывает 113 эпизодов. Следствие установило, что бизнес-тренер создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах. Ущерб по делу превысил 57 млн рублей.

В апреле сообщалось, что блогер возместил ущерб 64 потерпевшим. Договор на оказание услуг стоил для каждого клиента бизнес-тренера от 100 тысяч до 1,9 млн рублей.

