Блогеру Митрошиной продлили срок домашнего ареста

Суд в Москве продлил срок домашнего ареста блогеру Митрошиной
Максим Блинов/РИА Новости

Чертановский суд Москвы продлил срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной. Соответствующая карточка дела опубликована на официальном портале судов общей юрисдикции столицы.

Согласно карточке, блогер будет находиться под домашним арестом до 24 октября.

Адвокат Митрошиной Михаил Юсупов сообщил РЕН ТВ, что предварительное расследование по делу блогера продолжается.

Митрошину задержали в Сочи 7 марта. Ей грозит до 7 лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, блогер легализовала средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, путем оплаты по договору долевого участия, «замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». Девушка недоплатила свыше 127 млн рублей налогов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на продюсера Саши Митрошиной написали заявление в СК.

