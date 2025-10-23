Для блогера Аяза Шабутдинова запросили восемь лет колонии

Прокурор просит восемь лет колонии для Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве

Прокурор в ходе прений сторон запросила восемь лет лишения свободы для блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу окончательно назначить обвиняемому Шабутдинову восемь лет колонии общего режима», — заявила прокурор.

Также сторона обвинения просит назначить блогеру штраф в 15 млн рублей.

Уголовное дело, по которому проходит Шабутдинов, насчитывает 113 эпизодов. Следствие установило, что бизнес-тренер создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах. Ущерб по делу превысил 57 млн рублей.

В апреле сообщалось, что Шабутдинов компенсировал ущерб 64 потерпевшим. Всего пострадавшими себя считают 80 человек. Договор на оказание услуг стоил для каждого клиента бизнес-тренера от 100 тысяч до 1,9 млн рублей.

