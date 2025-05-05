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Блогер Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве в полном объеме

Блогер Шабутдинов на судебном заседании признал вину по делу о мошенничестве
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Телеграм-канал «Прокуратура Москвы»

Обвиняемый в многомиллионном мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов признал вину в полном объеме. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что блогеру предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Уголовное дело, по которому проходит предприниматель, насчитывать 113 эпизодов.

17 апреля сообщалось, что Аяз Шабутдинов компенсировал ущерб 64 потерпевшим по делу о мошенничестве. Всего пострадавшими себя считают 80 человек. Договор на оказание услуг стоил для каждого клиента Шабутдинова немалых денег — от 100 тысяч до 1,9 млн рублей.

В феврале прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Шабутдинова. Ведомство установило, что блогер создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах.

Ранее сообщалось, что Шабутдинов питается блюдами из ресторана, а не бесплатной пищей в СИЗО.

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