Голикова сообщила, что в России запустят регистр с данными о беременных

Голикова: с 1 марта 2026 г. в РФ запустят регистр с данными о беременных
РИА «Новости»

С 1 марта 2026 года в России запустят регистр, в который будут включены данные о беременных и исходах беременности. Об этом на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

«Для мониторинга ситуации с 1 марта 2026 года стартует единый федеральный регистр с отдельными заболеваниями, куда будут включены сведения о всех беременных женщинах и исходах их беременности, а также сведения о состоянии здоровья новорожденных детей», — заявила она.

Незадолго до этого президент РФ Владимир Путин сказал, что Татьяна Голикова ему «всю плешь проела» с вопросами поддержки семей с детьми. Он назвал такие действия вице-премьера правильными, отметив, что «без этого очень трудно решать демографические проблемы».

6 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала постоянно изучать все меры поддержки семей с точки зрения их эффективности и при необходимости актуализировать. По мнению председателя Совфеда, в основе планирования госбюджета на демографию должен быть принцип высокой отдачи.

Ранее россиянкам напомнили, как получить пособие по беременности и родам.

