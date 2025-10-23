Путин рассказал о вопросах, с которыми Голикова ему «всю плешь проела»

Путин: Голикова мне всю плешь проела с вопросами поддержки семей с детьми

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вице-премьер России Татьяна Голикова ему «всю плешь проела» с вопросами поддержки семей с детьми. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщает РИА Новости.

«Татьяна Алексеевна постоянно, постоянно всем своим коллегам в правительстве и мне тоже всю плешь проела по поводу того, как надо финансово поддерживать семьи», — сказал глава государства.

Он назвал такие действия Голиковой правильными, отметив, что «без этого очень трудно решать демографические проблемы».

В начале октября члены Совета Федерации предложили правительству РФ разработать меры поддержки для молодых матерей до 25 лет с двумя и более детьми, а также для обеспечения жильем молодых, многодетных и студенческих семей. Соответствующие рекомендации Совфеда были направлены в кабмин и регионы.

6 июня Путин отметил, что почти все российские семьи получают те или иные меры государственной поддержки. По его словам, подобного результата власти РФ не планировали достичь даже к 2030 году.

Ранее Путин призвал популяризировать в России многодетные семьи.