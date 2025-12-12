На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленского обвинили в затягивании переговоров после слов о сдаче территорий

Дубинский: Зеленский хочет затянуть переговоры словами о референдуме по Донбассу
Украинский лидер Владимир Зеленский стремится затянуть мирный процесс по Украине своим заявлением о референдуме по вопросу об отказе Киева от территорий. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Теперь, когда военная ситуация на грани катастрофы, Зеленский предлагает обществу разделить с ним ответственность за непопулярные решения. Заодно это дает ему возможность выиграть время до выборов в конгресс США — в надежде, что усиление демократов улучшит его позиции», — подчеркнул он.

Владимир Зеленский допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны. США предлагают создать демилитаризованную «свободную экономическую зону», но «кто будет управлять этой территорией, они не знают», отметил политик. При этом накануне британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России.

Медведев назвал слова Зеленского о референдуме средним пальцем в адрес США.

